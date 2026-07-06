Alunos do Secundário vão ter acesso à correção dos exames nacionais

O ministro acrescentou, no entanto, que "a condição absolutamente prioritária e que sobrepõe todas é o rigor na avaliação".





com Lusa

, em caso de pedirem a reapreciação da prova."Quando forem publicadas as notas, no dia 17,", indicou o ministro Fernando Alexandre.A partir deste ano, aquando da publicação das pautas com as notas,"Dessa forma, pensamos que garantimos, de facto, a confiança que é essencial num processo de avaliação externa, como a dos exames nacionais", justificou o ministro da Educação, Ciência e Inovação.É mais uma mudança em relação aos exames nacionais do ensino secundário que, apesar de continuarem a ser realizados em papel, estão a ser corrigidos em formato digital este ano pela primeira vez.Este processo que implica que sejam digitalizadas e só depois distribuídas pelos professores para serem avaliadas, tendo sido reportados vários problemas desde o início da classificação de provas.Devido aos problemas técnicos identificados logo nos primeiros dias,Os professores terão agora até 14 de julho para classificar as provas, em vez de dia 10, e os resultados serão afixados a 17 de julho, em vez de 14 de julho.A segunda fase dos exames finais nacionais do ensino secundário, que deveria começar a 16 de julho, arranca apenas a 20 de julho e termina a 24 de julho, em vez de 22 de julho.Questionado sobre eventuais constrangimentos decorrentes do adiamento da segunda fase, Fernando Alexandre disse que "se há alguma família que demonstre que foi efetivamente prejudicada por esta situação, obviamente deve apresentar esta situação ao Estado português".