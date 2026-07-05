Amadora com níveis de ozono que podem prejudicar saúde

"Foi ultrapassado, na(s) estação(ões) de monitorização da qualidade do ar desta CCDR, o valor de concentração de ozono de 180 µg/m³ (microgramas por metro cúbico), definido como limiar de informação para este poluente", pode ler-se em comunicado hoje divulgado.

Na Reboleira, registaram-se 184 microgramas por metro cúbico entre as 13:00 e as 14:00, e segundo a CCDR-LVT estes valores de concentração de ozono podem provocar "alguns efeitos na saúde", sobretudo em grupos mais sensíveis, como crianças, idosos, pessoas asmáticas e quem tiver doenças respiratórias ou cardíacas.

"A exposição a este poluente afeta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias, podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações nos olhos", avisa.

Aquela entidade avisa ainda que "enquanto esta situação se mantiver", é recomendado que os grupos mais frágeis possam "reduzir ao mínimo a atividade física intensa ao ar livre e evitem a permanência no exterior".

No sábado, a mesma entidade tinha registado níveis acima do valor definido como limiar de informação para este poluente nos Olivais (Lisboa) e Alverca (Vila Franca de Xira), emitindo as mesmas recomendações.