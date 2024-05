Ana Jorge explica situação financeira da Santa Casa

A audição na comissão parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão foi requerida pelos grupos parlamentares do IL, PS e Chega.Em 30 de abril, o Governo exonerou a provedora e os elementos da mesa, com efeitos imediatos, e justificou a decisão com “atuações gravemente negligentes” que afetaram a gestão da instituição.Ana Jorge tomou posse em 2 de maio de 2023, escolhida pelo anterior Governo socialista de António Costa, e herdou uma instituição com graves dificuldades financeiras, depois dos anos de pandemia e de um processo de internacionalização dos jogos sociais, levado a cabo pela administração do provedor Edmundo Martinho, que poderá ter causado prejuízos na ordem dos 50 milhões de euros.