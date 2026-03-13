Anabela Valente é a nova diretora do Museu do Aljube





Hoje mesmo, num artigo de opinião no jornal Público, o antigo diretor do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, afirmou que a saída de Frazão abre a porta à interpretação "de um saneamento político do diretor e de todo o projeto por pressão interna da extrema-direita no município".





No comunicado agora divulgado, a EGEAC acrescenta que "os restantes dirigentes dos equipamentos culturais serão reconduzidos nos respetivos nos cargos".









No passado mês de janeiro, vários profissionais da cultura lançaram uma carta aberta contra uma deputada do Chega na Assembleia Municipal de Lisboa, que pediu "uma cultura de direita", criticando a programação do Teatro do Bairro Alto.

Os subscritores manifestaram "preocupação e indignação" com a intervenção de Margarida Bentes Penedo que acusaram de "censura da programação de um teatro municipal".





















, de acordo com o comunicado.A EGEAC informa ainda que⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠O afastamento de Rita Rato, antiga deputada do PCP, do Museu do Aljube - Resistência e Liberdade, onde estava desde 2020, bem como de Francisco Frazão, do TBA, tem causado reações inflamadas nas redes sociais.