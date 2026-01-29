Em direto
Depois da depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo

Anacom assinala que maior problema não é restabelecimento de energia mas as infraestruturas destruídas

Sandra Maximiano, presidente da Anacom, admite que "situação continua muito complexa" e que "pouco evoluiu face à situação de ontem", apesar dos milhares de profissionais no terreno a tentarem restabelecer as comunicações o mais rapidamente possível.

Apontando o recurso a geradores para procurar restabelecer a energia, a presidente da Anacom sublinha que "o problema não se coloca apenas com a falha de energia" mas o facto de "a rede de telecomunicações ter sido muito afetada em termos de infraestrutura: queda de postes e de árvores sobre os traçados aéreos de fibra óptica, a própria destruição das torres e dos postes, o que faz com que a recuperação seja muito mais lenta".

Sandra Maximiano explicou que mesmo após a recuperação energética é necessário avaliar "as avarias subjacentes, que têm de ser identificadas e resolvidas", uma situação diferente do que aconteceu com o apagão.

"Vai demorar algum tempo, seguramente mais do que na altura do apagão" a restabelecer as comunicações, antevê a presidente da Anacom.

Em relação à dimensão do problema, a responsável estima em "centenas de milhares os clientes afetados nos serviços fixos e móveis de comunicações".
