País
Anacom assinala que maior problema não é restabelecimento de energia mas as infraestruturas destruídas
Sandra Maximiano, presidente da Anacom, admite que "situação continua muito complexa" e que "pouco evoluiu face à situação de ontem", apesar dos milhares de profissionais no terreno a tentarem restabelecer as comunicações o mais rapidamente possível.
Sandra Maximiano explicou que mesmo após a recuperação energética é necessário avaliar "as avarias subjacentes, que têm de ser identificadas e resolvidas", uma situação diferente do que aconteceu com o apagão.
"Vai demorar algum tempo, seguramente mais do que na altura do apagão" a restabelecer as comunicações, antevê a presidente da Anacom.
Em relação à dimensão do problema, a responsável estima em "centenas de milhares os clientes afetados nos serviços fixos e móveis de comunicações".