Anacom assinala que maior problema não é restabelecimento de energia mas as infraestruturas destruídas

Sandra Maximiano explicou que mesmo após a recuperação energética é necessário avaliar "as avarias subjacentes, que têm de ser identificadas e resolvidas", uma situação diferente do que aconteceu com o apagão.





Em relação à dimensão do problema, a responsável estima em "centenas de milhares os clientes afetados nos serviços fixos e móveis de comunicações".

"Vai demorar algum tempo, seguramente mais do que na altura do apagão" a restabelecer as comunicações, antevê a presidente da Anacom.