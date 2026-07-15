Aniversário 50 anos. Manteigas pede investimento no Parque Natural da Serra da Estrela

Na quinta-feira assinalam-se 50 anos do Parque Natural da Serra da Estrela, um espaço com cerca de 89 mil hectares que foi classificado recentemente como Reserva da Biosfera da UNESCO. As comemorações arrancam na tarde desta quarta-feira.





"Acredito que nunca houve tanto conhecimento e tanta vontade de projetar e de valorizar esta nossa área protegida, mas também sentimos que há cada vez menos apoios e cada vez mais dificuldades" em "facilitar a vida" a quem vive e investe neste território", considera Flávio Massano. Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1 No entanto, em declarações à RTP Antena 1, o autarca de Manteigas alerta para "dificuldades notórias" nos últimos anos., considera Flávio Massano.





O presidente da Câmara de Manteigas defende que o Estado central deve dar uma "justa contrapartida" desse investimento, defendendo que a ação não tem correspondido às expectativas locais.





Entrevistado pelo jornalista Diogo Miguel Pereira, o autarca lamenta que, muitas vezes, se fale mais do parque "por maus motivos do que bons", sublinhando o problema dos incêndios.





Apesar do "orgulho" no território, Flávio Massano acredita também que o país não aposta nas áreas protegidas. "Muitas das vezes aquilo que as populações sentem é que é um parque natural no papel. Para proibições, dificuldades, constrangimentos, o parque existe; para desenvolvimento, investimento, apoio, ele fica na gaveta", diz.





O Parque Natural da Serra da Estrela abrange os concelhos de Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia. Será em Manteigas que começam as comemorações do aniversário, na tarde de quarta-feira a partir das 14 horas. Será inaugurada a requalificação do edifício sede do parque natural.