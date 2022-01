Ano novo na Madeira. Festa e fogo-de-artifício mesmo em pandemia

Por causa da pandemia foi mais contida a festa de fim de ano, em praticamente todo o país. Com exceção da Madeira, que entrou em 2022 com o habitual espetáculo de fogo-de-artifício, o maior a nível nacional, e com milhares de pessoas na Baía do Funchal.