Antidepressivo. Infarmed obriga a retirar do mercado vários lotes de sertralina





O Infarmed adverte que "as entidades que possuam estes lotes de medicamento em stock não os podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução". A Towa Pharmaceutical vai agora proceder à recolha voluntária dos lotes onde foi detetada a impureza.





Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes aos lotes identificados devem contactar o médico para analisar a necessidade ou não da substituição por um medicamento alternativo.





Até lá, "não devem interromper o tratamento", aconselha o Infarmed.

Foi determinada a, anunciou esta segunda-feira o Infarmed.