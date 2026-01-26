País
Antidepressivo. Infarmed obriga a retirar do mercado vários lotes de sertralina
Foi detetada "uma impureza acima do limite aceitável", esclarece o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento em alerta publicado no respetivo site na internet.
Foi determinada a suspensão imediata da comercialização de nove lotes de comprimidos Sertralina toLife de 50 e 100 miligramas, um medicamento antidepressivo, anunciou esta segunda-feira o Infarmed.
A Towa Pharmaceutical vai agora proceder à recolha voluntária dos lotes onde foi detetada a impureza.O Infarmed adverte que "as entidades que possuam estes lotes de medicamento em stock não os podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução".
Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes aos lotes identificados devem contactar o médico para analisar a necessidade ou não da substituição por um medicamento alternativo.
Até lá, "não devem interromper o tratamento", aconselha o Infarmed.
