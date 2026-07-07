Antigo líder da Fenprof exige a demissão do ministro da Educação

Mário Nogueira, que pertence ao Conselho Nacional de Educação, considera que Fernando Alexandre foi irresponsável neste processo e deve tirar consequências disso.Mário Nogueira, em declarações esta manhã ao jornalista Nuno Amaral, explica ainda que este processo já vem a demonstrar dificuldades há muito tempo.Os problemas já vinham de trás e não foram resolvidos, acrescenta.