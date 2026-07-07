País
Antigo líder da Fenprof exige a demissão do ministro da Educação
O antigo líder da Fenprof exige a demissão do ministro da Educação por ter mostrado total incompetência na forma como geriu as correções digitais dos exames nacionais do secundário.
Mário Nogueira, que pertence ao Conselho Nacional de Educação, considera que Fernando Alexandre foi irresponsável neste processo e deve tirar consequências disso.
Mário Nogueira, em declarações esta manhã ao jornalista Nuno Amaral, explica ainda que este processo já vem a demonstrar dificuldades há muito tempo.
Os problemas já vinham de trás e não foram resolvidos, acrescenta.
Mário Nogueira, em declarações esta manhã ao jornalista Nuno Amaral, explica ainda que este processo já vem a demonstrar dificuldades há muito tempo.
Os problemas já vinham de trás e não foram resolvidos, acrescenta.