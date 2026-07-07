Antigo líder da Fenprof exige a demissão do ministro da Educação

Antigo líder da Fenprof exige a demissão do ministro da Educação

O antigo líder da Fenprof exige a demissão do ministro da Educação por ter mostrado total incompetência na forma como geriu as correções digitais dos exames nacionais do secundário.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Arquivo AFP

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Mário Nogueira, que pertence ao Conselho Nacional de Educação, considera que Fernando Alexandre foi irresponsável neste processo e deve tirar consequências disso.

Mário Nogueira, em declarações esta manhã ao jornalista Nuno Amaral, explica ainda que este processo já vem a demonstrar dificuldades há muito tempo.

Os problemas já vinham de trás e não foram resolvidos, acrescenta.

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