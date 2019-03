António Costa destaca que Portugal continua a atrair investimento estrangeiro

Foto: Paulo Novais - Lusa

António Costa visitou esta segunda-feira a fábrica da Bosch, em Ovar. Foi lá que realçou a inovação tecnológica e as parcerias com universidades portuguesas.



Porque não basta ser "Made In Portugal", o Governo quer também que os produtos sejam "inventados em Portugal", como nos conta a jornalista Alexandra Madeira.