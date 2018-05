António Costa e Pedro Siza Vieira têm ligações que remontam a 1980

Maria do Céu Madeira era diretora nacional de recursos da Proteção Civil e gerente de uma empresa de táxis. Assim que se descobriu a incompatibilidade foi imediatamente afastada.



Rui Esteves era comandante nacional de operações e socorro e além de ter uma licenciatura suspeita, descobrimos que acumulava funções públicas com o exercício privado de diretor do aeródromo de Castelo Branco.



Mais recentemente, Paula Varanda era Diretora-geral da Artes e além de nunca ter preenchido requisitos para ocupar o cargo revelámos que era, em simultâneo, diretora artística de um projeto Dansul que fez contratos até com a RTP.



O ministro da Cultura não hesitou em demiti-la por perda de confiança.