António Costa interpõe ação cível contra Carlos Costa

O primeiro-ministro quer que Carlos Costa seja condenado "a retratar-se das afirmações" que fez no livro " O Governador".



Em causa estão alegadas pressões a propósito do BIC, do Banif e de Isabel dos Santos.



Em novembro, na apresentação do polémico livro, o ex-líder do Banco de Portugal acusou o primeiro-ministro de intromissão política junto do supervisor bancário.



Segundo Carlos Costa, o primeiro-ministro terá comunicado numa chamada telefónica que "não se pode tratar mal a filha do presidente de um país amigo", referindo-se, a Isabel dos Santos.