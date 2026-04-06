António José Seguro inicia Presidência Aberta em Castelo Branco e Santarém

Acompanhado pelo Governo

dos distritos de Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Santarém para acompanhar o ritmo da reconstrução e dos apoios dados.Populações, empresas e autarquias têm lamentado atrasos nos apoios, já dois meses depois das tempestades.O primeiro dia da deslocação do chefe de Estado na região Centro começa no distrito de Castelo Branco, com uma visita ao concelho da Sertã, de onde seguirá para Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei.Ao fim da tarde, Seguro tem agenda em Tomar, no distrito de Santarém, na Casa dos Tectos, espaço que acolhe a Presidência da República durante esta semana e onde Seguro será recebido pelo presidente da Câmara, Tiago Carrão. No mesmo local, está também prevista uma reunião com o setor das telecomunicações.Os dois últimos pontos do programa de hoje serão dedicados às forças de segurança, com o chefe de Estado a visitar uma esquadra da PSP e um posto da GNR, em Tomar.Ao longo destes cinco dias, o Presidente estará acompanhado no terreno por membros do Governo e que a habitual reunião semanal de trabalho entre António José Seguro e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, decorrerá em Tomar.A deslocação do Presidente da República prossegue na terça-feira, dia 7, ainda no distrito de Santarém, com visitas a Ourém, Ferreira do Zêzere e Mação.Na quarta-feira, dia 8, Seguro estará em Coimbra, com passagens por Penela, Soure e Montemor-o-Velho.Esta Presidência aberta termina no distrito de Leiria, com visitas, na quinta-feira, dia 9, à Batalha, Pombal, Pedrógão Grande e Alvaiázere, e, na sexta-feira, dia 10, aos concelhos de Leiria e Marinha Grande.A iniciativa encerrará na Marinha Grande com uma reunião entre os presidentes dos municípios dos quatro distritos visitados, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro do País.