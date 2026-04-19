País
António José Seguro vai a Madrid para primeira visita presidencial ao estrangeiro
A capital espanhola é o primeiro destino oficial, para lá das fronteiras portuguesas, de António José Seguro enquanto presidente da República.
Terceiro domingo do mês, por isso, houve cerimónia do render da guarda no Palácio de Belém. É a primeira a que António José Seguro assiste desde que tomou posse, horas antes da primeira visita de Estado a Madrid.
O chefe de Estado português desloca-se a Madrid para a primeira visita oficial ao estrangeiro, durante a qual terá encontros com o Rei Felipe VI e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira. Jornal da Tarde | 19 de abril de 2026O programa da visita para este domingo prevê um encontro do presidente com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.
O chefe de Estado português desloca-se a Madrid para a primeira visita oficial ao estrangeiro, durante a qual terá encontros com o Rei Felipe VI e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira. Jornal da Tarde | 19 de abril de 2026O programa da visita para este domingo prevê um encontro do presidente com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.
De acordo com o programa divulgado à comunicação social, na segunda-feira Seguro será recebido no Palácio Real pelas 12h45 locais. O presidente português irá encontrar-se com os reis Felipe VI e Letizia acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas.
O encontro dos chefes de Estado está marcado para as 13h00, alargado às delegações.
Posteriormente, António José Seguro irá reunir-se com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa. Estão previstas declarações do presidente da República aos jornalistas mais tarde, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.António José Seguro assumiu o cargo de presidente da República há pouco mais de um mês, a 9 de março.
Na nota divulgada pela Presidência da República refere-se que, "ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do país, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar".
O seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, manteve uma relação próxima com Felipe VI e Espanha foi o país onde mais vezes esteve, 19 no total, incluindo logo no início dos seus dois mandatos, em 2016 e 2021, mas deslocou-se primeiro ao Vaticano, no mesmo dia.
Na sua última deslocação a Espanha antes de deixar o cargo, em 20 de fevereiro deste ano, o anterior Presidente da República manifestou a certeza de que esse seria o primeiro destino do seu sucessor, António José Seguro, no estrangeiro, para "reafirmar a fraternidade" entre os dois países.
c/ Lusa
O encontro dos chefes de Estado está marcado para as 13h00, alargado às delegações.
Posteriormente, António José Seguro irá reunir-se com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa. Estão previstas declarações do presidente da República aos jornalistas mais tarde, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.António José Seguro assumiu o cargo de presidente da República há pouco mais de um mês, a 9 de março.
Na nota divulgada pela Presidência da República refere-se que, "ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do país, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar".
O seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, manteve uma relação próxima com Felipe VI e Espanha foi o país onde mais vezes esteve, 19 no total, incluindo logo no início dos seus dois mandatos, em 2016 e 2021, mas deslocou-se primeiro ao Vaticano, no mesmo dia.
Na sua última deslocação a Espanha antes de deixar o cargo, em 20 de fevereiro deste ano, o anterior Presidente da República manifestou a certeza de que esse seria o primeiro destino do seu sucessor, António José Seguro, no estrangeiro, para "reafirmar a fraternidade" entre os dois países.
c/ Lusa