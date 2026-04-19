António José Seguro vai a Madrid para primeira visita presidencial ao estrangeiro





O chefe de Estado português desloca-se a Madrid para a primeira visita oficial ao estrangeiro, durante a qual terá encontros com o Rei Felipe VI e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira. Jornal da Tarde | 19 de abril de 2026 O programa da visita para este domingo prevê um encontro do presidente com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madrid. Terceiro domingo do mês, por isso, houve cerimónia do render da guarda no Palácio de Belém. É a primeira a que António José Seguro assiste desde que tomou posse, horas antes da primeira visita de Estado a Madrid.O chefe de Estado português desloca-se a Madrid para a primeira visita oficial ao estrangeiro, durante a qual terá encontros com o Rei Felipe VI e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira.



