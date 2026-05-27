Ao juntar-se a países como Espanha e Irlanda, Portugal passa a ser um país extremista, diz Oren Rosenblat



Francisco Cudell, especialista em Assuntos de Segurança e Geopolítica, disse que "estamos neste momento a ouvir alegações de agressão sexual não verificadas por investigação independente, que devem ser investigadas. Devem ser investigadas!" Mas Pedro Braga de Carvalho, especialista em Direito Internacional da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa lembrou que "a justiça tem um tempo que não é o tempo da intervenção política, do debate político." E quanto a expectativas, "não é expectável que nos próximos anos tenhamos uma resposta da justiça nestas questões. Agora isso não significa que ela em abstrato não possa ser possível", disse.



Convidado também, Francisco Sena Santos, jornalista e autor da rubrica Um Dia no Mundo na Antena 1, lembrou a situação em Gaza. "É um facto que está a chegar combustível (a Gaza), alimentos, medicamentos, mas a população de Gaza continua há 2 anos sem energia elétrica, sem água potável. É trágico".



O programa Consulta Pública é moderado pelo jornalista Frederico Moreno e tem produção da jornalista Rita Soares.