Apagão. Autoridade espanhola da concorrência abre inquéritos que poderão resultar em sanções

A autoridade espanhola da concorrência anunciou hoje a abertura de inquéritos que poderão resultar em sanções ao operador da rede elétrica nacional e várias empresas, devido ao apagão que deixou Espanha e Portugal sem eletricidade em abril de 2025.



A Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC) explicou num comunicado ter detetado "vários indícios de incumprimentos, alguns mantidos durante longos períodos, que terão afetado o funcionamento do sistema elétrico e poderão constituir infrações administrativas".



Os processos visam o operador do sistema, a Red Eléctrica Española, bem como empresas como a Repsol, a Naturgy, a Iberdrola e a Endesa.



A CNMC precisou, no entanto, que a abertura destas investigações, que podem durar entre nove e dezoito meses, não significa que atribua "a origem ou a causa da falha às empresas em causa, uma vez que o incidente tem uma origem multifatorial".



O incidente ocorrido a 28 de abril de 2025 provocou uma falha generalizada, paralisando toda a península e mergulhando-a no caos: sem eletricidade, sem Internet, sem rede móvel, sem semáforos nem terminais bancários.



A CNMC não especificou quais as sanções a que estão sujeitas as empresas alvo de um processo.

