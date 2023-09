A falha no sistema informático dos tribunais esta terça-feira afeta todo o país. Alexandra Lopes, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, falou à RTP num "impacto enorme".

"Qualquer diligência, qualquer audiência que tivesse de ser feita, neste momento tinha de ser adiada por paralisação do sistema. Claro que isto são enormes constrangimentos, com tudo o que tem acontecido nos tribunais", declarou.



Alexandra Lopes disse ainda que a falha central afeta as comunicações e que o problema reside numa disrupção no nó de Évora.