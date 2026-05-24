Aparelho da Jet 2 faz aterragem forçada no aeroporto do Porto

A bordo seguiam 220 passageiros que ficaram retidos no aeroporto Francisco Sá Carneiro cerca de 13 horas até seguirem para Inglaterra noutro aparelho e com outra tripulação.



Segundo o jornal "The Sun" que cita um passageiro, houve algum pânico a bordo com as assistentes de bordo a perguntarem se havia no avião algum médico.



A aterragem forçada aconteceu depois das duas da manhã do passado dia 22.



Elementos do INEM entraram de imediato no avião. Depois dos primeiros socorros, o comandante foi transportado para o hospital.