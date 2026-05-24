País
Aparelho da Jet 2 faz aterragem forçada no aeroporto do Porto
O comandante de um voo da Jet 2 Tenerife-Birmingham teve um ataque cardíaco a 30 mil pés de altitude. O copiloto assumiu o comando do aparelho que aterrou de emergência no aeroporto do Porto.
Segundo o jornal "The Sun" que cita um passageiro, houve algum pânico a bordo com as assistentes de bordo a perguntarem se havia no avião algum médico.
A aterragem forçada aconteceu depois das duas da manhã do passado dia 22.
Elementos do INEM entraram de imediato no avião. Depois dos primeiros socorros, o comandante foi transportado para o hospital.