APAV apoiou 282 turistas vítimas de crime e violência

Violência doméstica, crimes sexuais, ofensas à integridade física e crimes patrimoniais foram algumas das ocorrências que chegaram à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAVT), provenientes de turistas.





Entre 2021 e o ano passado, registou-se um aumento nos apoios prestados aos turistas, subiu de 29 para 90, o que representa um aumento de 210.3 %.





A maioria das vítimas era do sexo feminino (65,25%) e de nacionalidade europeia (52,13%).





Quanto às idades, os turistas com idades entre os 18 e os 34 anos e os 35 e 64 anos representam as faixas etárias mais expressivas entre o apoio prestado pela APAV.





A estatística demonstra, igualmente, que em mais de metade das situações (65,96%) foi apresentada queixa ou denúncia às autoridades.





A APAV refere que os dados tornados públicos "reforçam a importância de garantir que todas as vítimas de crime tenham acesso a informação, proteção e apoio especializado, independentemente da sua nacionalidade ou das circunstâncias em que ocorreu a vitimação."





Saliente-se que a APAV, fundada a 25 de junho de 1990, presta apoio jurídico, psicológico e social, gratuito e confidencial. Para tal, dispõe da Linha de Apoio à Vítima 116 006 (gratuita, dias úteis das 8h às 23h), do Chatbot APAV, disponível online 24 horas todos os dias e da rede nacional de gabinetes e estruturas de proximidade.