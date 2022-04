APAV apoiou mais de 500 crianças e jovens vítimas de crimes sexuais

Os dados da APAV revelam que 80 por cento das vítimas são do sexo feminino, com idades entre os oito e os 17 anos. Em mais de 90 por cento dos casos, o agressor é do sexo masculino.





A coordenadora da rede de apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual, Carla Ferreira, revela em declarações à agência Lusa que mais de metade dos casos acontecem em ambiente familiar.Este projeto da APAV existe desde 2016 e já apoiou mais de duas mil crianças e jovens que foram vítimas deste tipo de crime.