"Apelo muito veemente". Ministro da Administração Interna pede a portugueses que limpem terrenos

O ministro da Administração Interna pediu esta quarta-feira aos portugueses que limpem os seus terrenos e alertou que o trabalho de desobstrução levado a cabo pelos bombeiros, Proteção Civil e GNR ainda “vai levar muito tempo”.vincou Luís Neves.“Os bombeiros estão vocacionados para o combate, a Proteção Civil está vocacionada, muitas vezes, para a calamidade. A GNR igual.”, explicou.O ministro referiu quee, por isso, deixou “um apelo muito veemente a todos os portugueses que têm território que é preciso limpar”.Questionado sobre os prazos de entrada em vigor do novo modelo de organização da Proteção Civil, Luís Neves afirmou que “tudo na vida tem o seu próprio momento”.“Há de facto um documento que é a espinha dorsal e nós estamos a auscultar [bombeiros e autarcas], mas mesmo que o documento seja aprovado, não é tempo, em cima do período em que vamos entrar, para se fazer qualquer alteração”, afirmou., acrescentou. “Tudo o que vier a ser decidido tem sempre um fim na vida pública: o que é melhor para o país”.