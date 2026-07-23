Aplicação Guia-NOS disponível gratuitamente para pessoas cegas e com baixa visão

Tecnologia pensada com a comunidade cega, traz mais liberdade no dia-a-dia

Depois de um projeto-piloto no NOS Alive, a aplicação passa também a funcionar em iOS e nos óculos inteligentes da Meta. Durante o festival, estiveram disponíveis 20 pares de óculos para utilização gratuita por visitantes cegos ou com baixa visão. "Partilhamos da mesma visão. Não queremos apenas gadgets, mas tecnologia com um propósito", destacou Margarida Nápoles.A aplicação Guia-NOS é disponibilizada gratuitamente mediante apresentação do certificado multiusos, garantindo que chega às pessoas que dela necessitam. "Queremos garantir uma experiência muito melhor para as pessoas que precisam efetivamente de a usar", concluiu Margarida Nápoles.Francisco Dias, de 34 anos, com baixa visão destaca que a aplicação Guia-NOS, em conjunto com os óculos inteligentes, permite interpretar o ambiente sem recorrer ao telemóvel. "Ajuda-nos realmente na nossa autonomia e na nossa independência", afirma, sublinhando que a solução foi desenvolvida com base no feedback dos utilizadores.Para o utilizador, a principal vantagem em utilizar a aplicação associada aos óculos é poder deslocar-se com uma mão livre, identificando obstáculos, sinalética e outros elementos do espaço envolvente. "Este é um complemento extraordinário e ajuda-me a conseguir perceber tudo o que está à minha volta", diz Francisco Dias.A aplicação Guia-NOS foi criada em português de Portugal e adaptada às necessidades da comunidade invisual. "Foi feita com as necessidades da comunidade invisual em Portugal" e tem evoluído graças ao feedback dos utilizadores, explicou João Ferreira, diretor da NOS Inovação.Salvador Santos técnico da NOS Inovação explica que, após a instalação e ligação dos óculos à aplicação, a utilização é simples e segura. "O utilizador tem o controlo total da sua privacidade" e pode iniciar a interação apenas com um botão ou deixar que a aplicação descreva automaticamente o que a câmara capta. A aplicação incluindo um modo de interação por texto para situações em que o utilizador não pode falar.