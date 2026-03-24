Apresentações periódicas para homem que atirou `cocktail molotov` em manifestação

"Depois de presente junto à autoridade judiciária competente, foi determinada a medida de coação de apresentações diárias e proibição de frequentar o local da prática dos factos", segundo a mesma fonte policial.

A Marcha pela Vida, realizada no sábado à tarde no centro de Lisboa, terminou com um incidente, sem feridos, em que uma pessoa atirou um objeto incendiário para o meio dos participantes.

O agressor - um homem de 39 anos - foi de imediato detido no local pela PSP.

De acordo com a PSP, o suspeito, que não participava no protesto, aproximou-se do local e "arremessou um engenho incendiário improvisado do tipo `cocktail molotov`, contendo gasolina, na direção das pessoas presentes".

No momento do incidente, participavam no protesto cerca de 500 pessoas, incluindo crianças e bebés. O engenho embateu junto de um grupo de manifestantes, mas não chegou a deflagrar no momento do impacto.

Ainda assim, a PSP relatou, num comunicado divulgado no domingo, que o incidente gerou "um clima de alarme e perturbação no local" e algumas pessoas foram atingidas pelo líquido inflamável.

"O suspeito foi detido pela PSP, tendo sido posteriormente conduzido às instalações policiais, com o objetivo de ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas", segundo o comunicado.

Além do suspeito, estavam no local outras pessoas, que acabaram por fugir e que, segundo a PSP, estariam integradas "num grupo alegadamente de conotação anarquista, tendo mais tarde sido identificados três membros em outra artéria".

A Marcha pela Vida, realizada em Lisboa no quadro da Caminhada pela Vida, que teve lugar em 12 cidades do país contra a interrupção voluntária da gravidez, começou no Largo do Carmo e seguiu até ao Palácio de São Bento.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, condenou no domingo o incidente, que classificou como uma demonstração de "extremismo violento", e elogiou a "pronta intervenção da PSP".