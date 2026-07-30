Aprovado novo concurso para colocar mais rapidamente professores nas escolas

O Governo aprovou hoje um novo concurso de professores que funciona em contínuo para conseguir colocar de forma "mais célere e eficaz" os docentes em falta nas escolas, anunciou hoje o ministro da Educação.

O novo modelo de recrutamento e colocação de docentes prevê um "inovador procedimento concursal em contínuo" que permite "uma colocação mais rápida e eficiente dos professores", explicou o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, no final da reunião de Conselho de Ministros que aprovou este e outros diplomas na área da Educação.

O novo concurso de professores faz parte do processo de revisão do novo Estatuto da Carreira Docente (ECD), que começou a ser negociado no ano passado com as estruturas sindicais representativas dos docentes.

Além desta, o Governo aprovou hoje outros diplomas e medidas que "permitem, simultaneamente, uma preparação atempada do ano letivo de 2026/2027", como o alargamento da proibição da utilização de `smartphones` ao 3.º ciclo, passando assim a ser proibido o seu uso dentro das escolas para os alunos do 1.º ao 9.º anos.