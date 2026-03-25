Aprovados 1.163 vistos através da migração regulada, Governo faz "balanço positivo"

Em resposta à Lusa sobre o protocolo, anunciado a 01 de abril de 2025, fonte oficial da Secretaria de Estado das Migrações referiu que o "balanço é positivo" e que o seu "sucesso" não se mede pela quantidade de vistos emitidos, mas "pela capacidade de o Estado conseguir responder às necessidades das empresas (cerca de 21 dias) e pela procura crescente deste instrumento".

O Protocolo de Cooperação para a Migração Laboral Regulada foi uma solução concretizada no ano passado para acelerar a atribuição dos vistos de trabalho a imigrantes nos países de origem, com recurso à rede diplomática portuguesa.