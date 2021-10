Aristides de Sousa Mendes passa a estar no Panteão Nacional

Aristides de Sousa Mendes foi cônsul-geral de Portugal em Bordéus, França.Em 1940, contra ordens superiores de Lisboa, o diplomata português salvou milhares de famílias, fugidas à perseguição nazi, facultando vistos de entrada em Portugal.Durante décadas o nome de Aristides foi quase apagado da história, chegou a ser considerado por muitos como um rebelde que desobedeceu às ordens recebidas.

Hoje recebe honras de Panteão Nacional e a jornalista Paula Veran foi ouvir um dos netos, que memórias guarda do avô.



Para a investigadora no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, Cláudia Ninhos, é importante as escolas estudarem e darem a conhecer o nome de Aristides Sousa Mendes, bem como as suas acções.No tempo atual, sublinha a investigadora, é essencial a existência de valores como a empatia pelo outro e a solidariedade.O tema da Segunda Guerra Mundial é de grande interesse para os jovens nas aulas. Eles têm muita curiosidade em saber mais. E num momento em que se fala tanto sobre refugiados e extremismos, a investigadora diz que é fundamental olhar para o passado e perceber o presente.