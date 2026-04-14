ASAE apreende mais de 39 mil litros de vinho

"As ações de fiscalização tiveram como objetivo verificar o cumprimento das normas aplicáveis ao setor vitivinícola, nomeadamente no que respeita às condições de produção, armazenamento e comercialização destes produtos", lê-se em comunicado da estrutura.



ASAE



A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica anunciou esta terça-feira a apreensão de 39.391 litros de vinho tinto e branco em "diversas operações de fiscalização dirigidas a operadores económicos com atividade de produção, engarrafamento, armazenamento e distribuição".A rotulagem dos produtos apreendidos"Em todos os operadores inspecionados verificou-se que", prossegue a ASAE.Ainda segundo a Autoridade de Segurança Alimentar e Econcómica,As infrações detetadas incluem a "inexistência de rastreabilidade dos produtos, irregularidades na rotulagem, falta de registo junto do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP, I.P.), ausência de comunicações obrigatórias à entidade competente, incluindo a declaração nutricional e a lista de ingredientes, bem como falta de comunicação prévia da rotulagem ao Instituto da Vinha e do Vinho (IVV, I.P.), e incumprimento das regras aplicáveis ao controlo metrológico dos pré-embalados".A ASAE sublinha queA autoridade "continuará a acompanhar e a reforçar ações de inspeção neste sector, de modo a salvaguardar os géneros alimentícios de eventuais práticas enganosas, em todo o território nacional e em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos".