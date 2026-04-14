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ASAE apreende mais de 39 mil litros de vinho

ASAE apreende mais de 39 mil litros de vinho

As operações de fiscalização da ASAE decorreram em Lamego, Fafe, Maia, Lousada, Viseu e Tondela.

Carlos Santos Neves - RTP /
ASAE

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A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica anunciou esta terça-feira a apreensão de 39.391 litros de vinho tinto e branco em "diversas operações de fiscalização dirigidas a operadores económicos com atividade de produção, engarrafamento, armazenamento e distribuição"."As ações de fiscalização tiveram como objetivo verificar o cumprimento das normas aplicáveis ao setor vitivinícola, nomeadamente no que respeita às condições de produção, armazenamento e comercialização destes produtos", lê-se em comunicado da estrutura.


A rotulagem dos produtos apreendidos "apresentava diversas irregularidades, incluindo omissões de menções obrigatórias, já engarrafados e prontos a serem introduzidos no mercado, bem como 600 rótulos com informação não conforme".

"Em todos os operadores inspecionados verificou-se que a rotulagem dos produtos não cumpria a legislação em vigor, nomeadamente no que respeita à informação obrigatória ao consumidor, conforme previsto na legislação aplicável", prossegue a ASAE.

Ainda segundo a Autoridade de Segurança Alimentar e Econcómica, "foram instaurados sete processos de contraordenação".


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As infrações detetadas incluem a "inexistência de rastreabilidade dos produtos, irregularidades na rotulagem, falta de registo junto do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP, I.P.), ausência de comunicações obrigatórias à entidade competente, incluindo a declaração nutricional e a lista de ingredientes, bem como falta de comunicação prévia da rotulagem ao Instituto da Vinha e do Vinho (IVV, I.P.), e incumprimento das regras aplicáveis ao controlo metrológico dos pré-embalados".

A ASAE sublinha que "o incumprimento destes requisitos legais essenciais compromete a integridade do circuito comercial, gera desequilíbrios concorrenciais, limita a capacidade de controlo das Autoridades Oficiais e representa um risco para a salvaguarda e segurança do consumidor".

A autoridade "continuará a acompanhar e a reforçar ações de inspeção neste sector, de modo a salvaguardar os géneros alimentícios de eventuais práticas enganosas, em todo o território nacional e em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos".
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