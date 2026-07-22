Assembleia municipal de Almada chumbou moção de censura à liderança socialista

A reunião durou mais de cinco horas e ficou marcada por momentos de tensão.



A reunião que terminou já de madrugada com a votação da moção de censura que foi chumbada com os votos de PS, CDU E Livre.



PSD, CHEGA E Iniciativa Liberal votaram a favor. O Bloco de Esquerda absteve-se.



A moção não era vinculativa e não tinha efeito prático na continuidade do executivo liderado por Inês de Medeiros.



Desde o início do mês que têm ocorrido falhas no abastecimento de água no concelho de Almada.



A Costa de Caparica tem sido uma das regiões mais atingidas, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.



Nos últimos dias, os SMAS, os serviços municipalizados de água de Almada têm feito cortes programados no abastecimento, para estabilizar as reservas de água.



