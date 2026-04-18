Assistência pré-hospitalar. Liga dos Bombeiros decide rescindir acordo com INEM

De acordo com o presidente da Liga, António Nunes, a decisão foi aprovada por unanimidade no seio do Conselho Nacional da estrutura, defendo concretizar-se 120 dias após o INEM ser notificado.



"A questão não é o valor, é o incumprimento do contrato", enfatizou o responsável, para acrescentar que o INEM está obrigado a liquidar o valor devido aos bombeiros no mês seguinte ao da prestação do serviço. O que não tem acontecido.



O Instituto de Emergência Médica terá, dentro de quatro meses, "de negociar com cada uma das associações humanitárias" o valor a pagar pela assistência pré-hospitalar, que é atualmente igual para todas as entidades, ainda segundo António Nunes.



Quanto à possibilidade de a Liga dos Bombeiros recuar nesta decisão, o responsável diz-se disposto a "negociar um novo acordo" que deixe "explícito e claro" o que sucede em caso de incumprimento por parte do INEM, tal como já acontece com as associações de bombeiros.



O protocolo agora denunciado foi firmado a 28 de fevereiro do ano passado - enquadrou, por exemplo, o aumento em dois mil euros mensais, de 6.690 para 8.690 euros, do subsídio destindo às corporações de bombeiros.



c/ Lusa



(em atualização)A Liga dos Bombeiros Portugueses decidiu este sábado rescindir o acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Emergência Médica com vista à prestação de socorro pré-hospitalar, invocando incumprimento.