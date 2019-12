Associação de Alojamento Local diz que medida de agravamento fiscal "seletiva e discriminatória"

A Associação de Alojamento Local diz que a medida de agravamento fiscal nas zonas de contenção, prevista no novo Orçamento do Estado, é "seletiva e discriminatória" e explica que os mais afetados são os pequenos proprietários que vivem do aluguer de pequenas unidades.