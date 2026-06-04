Associação dos ucranianos em Portugal pede retirada de moeda com inscrição da Rússia

Em causa está uma moeda de coleção com o valor facial de 5 euros, intitulada "Multiculturalismo", no âmbito da série "Cria a Moeda", onde estão representadas mãos entrelaçadas que formam o contorno de Portugal, numa das quais se encontra a inscrição "Rússia".

A associação expressou "surpresa que o Governo de Portugal tenha aprovado um símbolo que não corresponde à realidade atual e que, ainda mais, possa ser percepcionada como uma forma de justificar os crimes cometidos pela Rússia contra os ucranianos, bem como as suas ameaças de guerra nuclear dirigidas contra as países democráticos".

"Desde o início da agressão russa em grande escala, os ucranianos em Portugal dirigiram-se repetidas vezes ao Governo português, solicitando apoio para o repatriamento das crianças ucranianas ilegalmente deportadas da Ucrânia pela Rússia", recordou a associação, salientando que até à data, o Governo da Ucrânia verificou informações relativas a mais de 20.570 casos de deportação ou transferência forçada de crianças ucranianas pela Rússia.

Neste contexto, a associação questiona "que tipo de `multiculturalismo` da Rússia está o Governo de Portugal a sancionar na nova moeda numismática do Banco de Portugal".

Deixou também o pedido ao primeiro-ministro, numa missiva assinada pelo presidente da associação, Pavlo Sadokha, para que a moeda "seja retirada da circulação oficial e dos catálogos e publicações oficiais", ainda que "compreendendo que poderá ter-se tratado de uma decisão tomada sem plena ponderação das suas implicações".

Segundo a página da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), a moeda teve origem na quinta edição do concurso Desenhar a Moeda, promovido pela INCM com o Município de Faro, que teve como tema "A Multiculturalidade".

"Com 139 propostas de alunos do ensino básico, venceu o desenho de Melissa Garcia, que representa mãos unidas formando o contorno de Portugal, símbolo de inclusão e diversidade", indica a página desta moeda de coleção.

De acordo uma nota publicada na página do Banco de Portugal, as caraterísticas da moeda foram aprovadas por uma portaria publicada no Diário da República de 09 de março, que foi assinada pelo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Alexandre da Silva Lopes, em 04 de março de 2026.

A moeda tem oito braços que representam oito nacionalidades distintas: Espanha, Itália, Coreia, França, Rússia, Angola, México e Argentina.