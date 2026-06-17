Associação homenageia vítimas nove anos após incêndios

No dia em que passam nove anos sobre a tragédia, a AVIPG abre a sua sede, na antiga escola primária da Figueira, freguesia da Graça (Pedrógão Grande), no distrito de Leiria, às 16:00.

Pelas 17:45, decorre uma homenagem no Memorial às Vítimas dos Incêndios, seguindo-se uma missa, na Igreja Paroquial de Vila Facaia, também no concelho de Pedrógão Grande.

No domingo, a AVIPG promove mais uma "Caminhada Renascer", com saída às 09:30 da sede.

Os incêndios que deflagraram em 17 junho de 2017 em Pedrógão Grande e que alastraram a concelhos vizinhos provocaram a morte de 66 pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.

Em outubro do mesmo ano, incêndios na região Centro provocaram 49 mortos e cerca de 70 feridos, registando-se ainda a destruição, total ou parcial, de cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas.

O memorial abriu em 15 de junho de 2023, junto à Estrada Nacional 236-1 (que liga Figueiró dos Vinhos a Castanheira de Pera), na zona de Pobrais, Pedrógão Grande, com o nome das 115 vítimas mortais dos fogos naquele ano.

Nesta estrada, foi encontrada a maioria das vítimas mortais dos incêndios de junho de 2017.