País
Associação Inspiring Future ajuda estudantes no acesso ao Ensino Superior
A primeira fase de candidatura ao Ensino Superior já começou, mas poucos alunos conseguiram concluir o processo. A Associação Inspiring Future esclarece as dúvidas de estudantes de todo o país.
Vários alunos não conseguem candidatar-se à faculdade porque ainda não receberam o documento oficial da escola com as classificações finais.
Mas não estão sozinhos: a associação Inspiring Future está a ajudar estes jovens no processo de candidatura ao Ensino Superior.
A Inspiring Future é uma associação juvenil sem fins lucrativos que dá apoio ao sistema educativo nacional através de projetos inovadores, presenciais ou online.