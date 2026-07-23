Associação Inspiring Future ajuda estudantes no acesso ao Ensino Superior

A primeira fase de candidatura ao Ensino Superior já começou, mas os estudantes ainda têm muitas dúvidas no processo devido aos problemas decorrentes da correção dos exames nacionais.



Vários alunos não conseguem candidatar-se à faculdade porque ainda não receberam o documento oficial da escola com as classificações finais.



Mas não estão sozinhos: a associação Inspiring Future está a ajudar estes jovens no processo de candidatura ao Ensino Superior.



A Inspiring Future é uma associação juvenil sem fins lucrativos que dá apoio ao sistema educativo nacional através de projetos inovadores, presenciais ou online.