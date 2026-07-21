Associação Vizinhos em Lisboa propõe medidas para evitar sujidade na cidade com sistema "Volta"

A Associação Vizinhos em Lisboa propõe à Câmara, às Juntas de Freguesia da cidade e à SDR Portugal (entidade gestora do sistema de depósito) que instalem pontos de recolha de embalagens com "Volta" em papeleiras, ecopontos e oleões, para ultrapassar problemas de higiene urbana.