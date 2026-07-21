Associação Vizinhos em Lisboa propõe medidas para evitar sujidade na cidade com sistema "Volta"

Associação Vizinhos em Lisboa propõe medidas para evitar sujidade na cidade com sistema "Volta"

A Associação Vizinhos em Lisboa propõe à Câmara, às Juntas de Freguesia da cidade e à SDR Portugal (entidade gestora do sistema de depósito) que instalem pontos de recolha de embalagens com "Volta" em papeleiras, ecopontos e oleões, para ultrapassar problemas de higiene urbana.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 /

Fotografia: Arlinda Brandão

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A Associação aconselha as Juntas de Freguesia de Lisboa a instalarem dispositivos acopláveis a papeleiras existentes, num número reduzido de pontos, priorizando zonas críticas.

Estes sistemas, em vigor em países como Alemanha, Dinamarca ou Noruega, são anéis, cestos abertos ou caixas fechadas que podem ser acoplados às papeleiras existentes, permitindo o depósito visível sem contacto com o interior de embalagens.

A Associação Vizinhos em Lisboa sugere a realização de uma reunião conjunta entre Câmara, as Juntas de Freguesia e a SDR Portugal (entidade gestora do sistema de depósito), disponibilizando-se para colaborar na identificação de localizações prioritárias e acompanhar um eventual projeto-piloto.

Ouvido pela rádio pública, Rui Martins da Associação Vizinhos em Lisboa diz que têm constatado que a "cidade está mais suja". E que têm recebido cada vez mais queixas e  recebido muitas fotografias de moradores que o comprovam.

Em funcionamento desde 10 de abril, o sistema "Volta", que prevê um reembolso de 10 cêntimos por embalagem, tem provocado impactos negativos na higiene urbana da cidade.

Ainda sem números concretos, a autarquia já referiu que, "em alguns casos, contentores e papeleiras são remexidos ou mesmo despejados na via pública por pessoas que procuram embalagens abrangidas pelo sistema 'Volta', com o objetivo de obter o respetivo reembolso".

Para ultrapassar estes problemas de higiene urbana, a Associação Vizinhos em Lisboa recomenda à autarquia da capital, em articulação com a entidade gestora do sistema de depósito, que instale uma especie de minicontentores com prioridade para freguesias como a Misericórdia, Santo António, Arroios e também no centro histórico, onde a situação é pior.

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