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Associação Vizinhos em Lisboa propõe medidas para evitar sujidade na cidade com sistema "Volta"
A Associação Vizinhos em Lisboa propõe à Câmara, às Juntas de Freguesia da cidade e à SDR Portugal (entidade gestora do sistema de depósito) que instalem pontos de recolha de embalagens com "Volta" em papeleiras, ecopontos e oleões, para ultrapassar problemas de higiene urbana.
Fotografia: Arlinda Brandão
Estes sistemas, em vigor em países como Alemanha, Dinamarca ou Noruega, são anéis, cestos abertos ou caixas fechadas que podem ser acoplados às papeleiras existentes, permitindo o depósito visível sem contacto com o interior de embalagens.
A Associação Vizinhos em Lisboa sugere a realização de uma reunião conjunta entre Câmara, as Juntas de Freguesia e a SDR Portugal (entidade gestora do sistema de depósito), disponibilizando-se para colaborar na identificação de localizações prioritárias e acompanhar um eventual projeto-piloto.
Ouvido pela rádio pública, Rui Martins da Associação Vizinhos em Lisboa diz que têm constatado que a "cidade está mais suja". E que têm recebido cada vez mais queixas e recebido muitas fotografias de moradores que o comprovam.
Em funcionamento desde 10 de abril, o sistema "Volta", que prevê um reembolso de 10 cêntimos por embalagem, tem provocado impactos negativos na higiene urbana da cidade.
Para ultrapassar estes problemas de higiene urbana, a Associação Vizinhos em Lisboa recomenda à autarquia da capital, em articulação com a entidade gestora do sistema de depósito, que instale uma especie de minicontentores com prioridade para freguesias como a Misericórdia, Santo António, Arroios e também no centro histórico, onde a situação é pior.