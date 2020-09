Associados do `Porto, o Nosso Movimento` apelam a recandidatura de Rui Moreira

Em comunicado, a associação refere que "o apelo" para que Rui Moreira se recandidate a um terceiro mandato como presidente da Câmara do Porto em 2021" ficou expresso numa moção acolhida "com aplausos" na Assembleia Geral do "Porto, o Nosso Movimento - Associação Cívica".

Confrontando pelos jornalistas sobre a sua possível recandidatura às autárquicas de 2021, Moreira mostrou-se satisfeito com a decisão do movimento, mas escusou-se a adiantar se irá ser candidato.

"Fico satisfeito pelos associados acharem que estou a fazer um bom trabalho, mas não, não tomei a decisão que será tomada no tempo adequado. Não tenho calendário para isso", afirmou, lembrando que da primeira vez que concorreu só tomou a decisão em abril.

À margem de uma reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas sobre a mobilidade no Grande Porto, o autarca sublinhou que, neste momento está focado na gestão da Câmara do Porto.

Moreira salientou que esta é uma decisão do foro pessoal que terá de ter em conta aquilo que são as condições criadas para poder cumprir com um programa que, referiu, "não depende muito de inaugurações de obra".

"Eu gostaria de ter a certeza de que as coisas estão em condições de não haver recuos", concluiu.

A reunião de aclamação de Moreira decorreu na quinta-feira, "a iniciativa partiu de Francisco Ramos", associado que preside à direção, e o texto refere ser de "elementar justiça" que Rui Moreira tenha a oportunidade de entregar à cidade projetos e obras emblemáticas, que iniciou com a sua equipa".

A título de exemplo são citados o projeto do matadouro e da Batalha, num comunicado que também faz referência a obras já concluídas como a requalificação do pavilhão Rosa Mota, o Terminal Intermodal de Campanhã ou o mercado do Bolhão, estes dois últimos em fase de execução.

De acordo com o comunicado, "Francisco Ramos defendeu, enquanto associado, que uma recandidatura do autarca significaria para a cidade e para os portuenses uma oportunidade de poderem continuar a contar com "os contributos, gestão e liderança de Rui Moreira em novos projetos", que acompanhem a dinâmica de desenvolvimento do Porto "de forma sólida e independente".

A nota de imprensa observa ainda que Francisco Ramos destacou o "percurso transformacional levado a cabo na cidade nos últimos sete anos, fruto da gestão e liderança de Rui Moreira".

Ainda de acordo com o comunicado, o autor do documento considerou que "ninguém está pois em melhor posição do que Rui Moreira para lutar e afrontar a desfaçatez e batota levada a cabo pelo Bloco Central instalado em Portugal, no que diz respeito à nova legislação discriminatória relativa à participação de movimentos independentes em eleições autárquicas".

O "Porto, o Nosso Movimento" acrescenta que a moção refere ainda "a liderança demonstrada na situação de pandemia" atual, referindo-se ao surto associado ao novo coronavírus que já provocou mais de 946 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.894 em Portugal.

Esta assembleia geral reuniu cerca de 60 associados.

Paralelamente foram aprovados o relatório, contas e balanço apresentados pela direção e relativos a 2019, bem como o orçamento para 2020.

Rui Moreira é presidente da Câmara do Porto desde setembro de 2013, cumprindo atualmente um segundo mandato.

As próximas eleições autárquicas portuguesas decorrem em 2021.