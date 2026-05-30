Ataque informático SNS. Médicos do privado têm de passar baixas à mão

Ataque informático SNS. Médicos do privado têm de passar baixas à mão

Milhares de médicos dos setores privado e social só conseguem passar baixas manualmente. Tudo por causa do ataque informático da semana passada aos dados de mais de 100 mil utentes. Há também limitações no acesso a processos clínicos.

RTP /

Foto: Lusa (arquivo)

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Emitem cerca de 287 mil baixas médicas por ano, mas os clínicos dos setores privado e social nesta altura só as podem passar à mão. O mesmo está a acontecer com atestados de carta de condução. E há mais constrangimentos.

Restrições que os Serviços Partilhados garantem estar praticamente resolvidas.

Decorre o processo-crime ao ataque de grande dimensão, a análise forense para perceber como se deu este roubo e para que estão a ser usados os dados dos utentes.
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