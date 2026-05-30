Ataque informático SNS. Médicos do privado têm de passar baixas à mão

Foto: Lusa (arquivo)

Emitem cerca de 287 mil baixas médicas por ano, mas os clínicos dos setores privado e social nesta altura só as podem passar à mão. O mesmo está a acontecer com atestados de carta de condução. E há mais constrangimentos.



Restrições que os Serviços Partilhados garantem estar praticamente resolvidas.



Decorre o processo-crime ao ataque de grande dimensão, a análise forense para perceber como se deu este roubo e para que estão a ser usados os dados dos utentes.