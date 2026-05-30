País
Ataque informático SNS. Médicos do privado têm de passar baixas à mão
Milhares de médicos dos setores privado e social só conseguem passar baixas manualmente. Tudo por causa do ataque informático da semana passada aos dados de mais de 100 mil utentes. Há também limitações no acesso a processos clínicos.
Foto: Lusa (arquivo)
Restrições que os Serviços Partilhados garantem estar praticamente resolvidas.
Decorre o processo-crime ao ataque de grande dimensão, a análise forense para perceber como se deu este roubo e para que estão a ser usados os dados dos utentes.