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Ativistas ambientais exigem mais transparência da APA na construção de fotovoltaicas na Beira Baixa
Um grupo de ativistas vão manifestar-se esta quarta-feira , em Castelo Branco, para exigir mais transparência à Agência Portuguesa do Ambiente - APA - em relação ao processo que envolve a construção de mega centrais de painéis fotovoltaicas na Beira Baixa.
De acordo com os promotores do protesto, a APA tem negado à sociedade civil o acesso aos relatórios sobre o desenvolvimento dos projetos, apesar de o Governo e de a agência terem feito saber que os projectos não devem avançar. Mas os cidadãos, querem mais “luz” no processo que afirmam estar ‘ofuscado’.
Paulo Braz – RTP Antena 1
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