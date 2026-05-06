Ativistas ambientais exigem mais transparência da APA na construção de fotovoltaicas na Beira Baixa

Ativistas ambientais exigem mais transparência da APA na construção de fotovoltaicas na Beira Baixa

Um grupo de ativistas vão manifestar-se esta quarta-feira , em Castelo Branco, para exigir mais transparência à Agência Portuguesa do Ambiente - APA - em relação ao processo que envolve a construção de mega centrais de painéis fotovoltaicas na Beira Baixa.

RTP Antena 1 /
Foto: American Public Power Association - Unsplach

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De acordo com os promotores do protesto, a APA tem negado à sociedade civil o acesso aos relatórios sobre o desenvolvimento dos projetos, apesar de o Governo e de a agência terem feito saber que os projectos não devem avançar. Mas os cidadãos, querem mais “luz” no processo que afirmam estar ‘ofuscado’.
Paulo Braz – RTP Antena 1

O protesto está marcado para as 13h00, em frente às instalações da APA, em Castelo Branco.
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