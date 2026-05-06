Ativistas ambientais exigem mais transparência da APA na construção de fotovoltaicas na Beira Baixa

De acordo com os promotores do protesto, a APA tem negado à sociedade civil o acesso aos relatórios sobre o desenvolvimento dos projetos, apesar de o Governo e de a agência terem feito saber que os projectos não devem avançar. Mas os cidadãos, querem mais “luz” no processo que afirmam estar ‘ofuscado’.

Paulo Braz – RTP Antena 1





O protesto está marcado para as 13h00, em frente às instalações da APA, em Castelo Branco.