Ator Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão suspensa por violência doméstica

Na leitura da sentença, a juíza Catarina Rijo deu como "parcialmente procedente a acusação" e como "provados factos [aí constantes] que configuram o crime de violência doméstica".

O tribunal condenou o ator a três anos de prisão, suspensa na sua execução, por um crime de violência doméstica.

"O tribunal espera que esta decisão surta efeito e que o senhor não volte a atuar assim com esta ou outras pessoas", disse a juíza para o arguido.

Nuno Homem de Sá ficou ainda sujeito à proibição de contactos com a vítima por qualquer meio e ao afastamento até 500 metros dela, à frequência de um programa de reinserção social e de prevenção de violência doméstica para agressores, ao uso de pulseira eletrónica por mais seis meses e ao pagamento de uma indemnização de três mil euros à vítima.

O arguido foi absolvido dos crimes de violação de domicílio e de perturbação da vida privada por falta de provas.

O tribunal deu como provado que Frederica Lima foi vítima de "maus-tratos físicos e psicológicos", durante a relação amorosa que mantivee entre janeiro de 2022 e julho de 2024 com o ator.

A prova foi sustentada não nas testemunhas, que desvalorizou, mas nas declarações do arguido e da vítima, confrontando-as, em áudios, `e-mails`, mensagens trocadas via Whatsapp e no relatório médico-legal feito à vítima.

O ator chegou a insurgir-se durante a leitura da sentença, levando a juiz a concluir que o seu "comportamento é compatível com o que teve durante os factos praticados".