País
Atrasos na cirurgia cardíaca. Mais de 2.700 pessoas em espera no final de 2025
Agravou-se a lista de espera para cirurgia cardíaca no ano passado. Mais de 2.700 pessoas esperavam no final de 2025 pela operação.
Na semana passada, a secretária de Estado da Saúde confirmou a morte de quase 300 doentes em espera entre 2021 e 2025.
Ana Povo prometeu um despacho para rever a rede de referenciação e acelerar a resposta.
Alegadamente as convenções não estão a ser cumpridas.
O regulador assume que no ano passado os hospitais não fizeram qualquer transferência ou emitiram qualquer vale que permitisse aos doentes escolher outra unidade de saúde.
Os setores privado e social são alternativas... quando o prazo legal é ultrapassado.
Mas não mostraram disponibilidade... para realizar os procedimentos.