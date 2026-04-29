Atrasos na cirurgia cardíaca. Mais de 2.700 pessoas em espera no final de 2025

A garantia foi dada, no Parlamento, pelo presidente da Entidade Reguladora da Saúde, que assumiu também que há já seis trimestres que os tempos máximos de resposta são violados em mais de 55% dos casos.



Na semana passada, a secretária de Estado da Saúde confirmou a morte de quase 300 doentes em espera entre 2021 e 2025.



Ana Povo prometeu um despacho para rever a rede de referenciação e acelerar a resposta.



Alegadamente as convenções não estão a ser cumpridas.



O regulador assume que no ano passado os hospitais não fizeram qualquer transferência ou emitiram qualquer vale que permitisse aos doentes escolher outra unidade de saúde.



Os setores privado e social são alternativas... quando o prazo legal é ultrapassado.



Mas não mostraram disponibilidade... para realizar os procedimentos.