Atrelado apreendido pela PJ aparece agarrado a camião da Construbarcelos

Luís Peixoto - RTP Antena 1





De acordo com informações que a comunicação social teve acesso o atrelado desapareceu das instalações da PJ no Seixal, em 2025, e apareceu á cerca de um mês a mais de 400 quilómetros no concelho de Barcelos, agarrado a um camião da empresa de construção.A RTP Antena 1 já pediu esclarecimentos ao gabinete do ministro da Administração Interna, Luís Neves, anterior diretor da Polícia Judiciária e amigo do proprietário da empresa Construbarcelos.Em causa pode estar um crime de furto qualificado, referem advogados à reportagem que a TVI, CNN e jornal Nascer do Sol contactou.