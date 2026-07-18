Atrelado desaparecido. Químicos para droga apreendidos em empresa de amigo de Luís Neves

Atrelado desaparecido. Químicos para droga apreendidos em empresa de amigo de Luís Neves

Há novos dados sobre a investigação ao desaparecimento do atrelado apreendido que envolve miinistro da Administra Interna. De acordo com o jornal Público, os químicos que estavam no interior do reboque acabaram armazenados na empresa de Barcelos, que pertence ao amigo de Luís Neves.

RTP / Adicionar como fonte informativa
António Pedro Santos - RTP

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São dezenas de bidões de acetona e de outras substâncias usadas no processo de transformação de cocaína. Tinham sido apreendidos pela Polícia Judiciária no desmantelamento de um dos maiores laboratórios de droga do país, na Lourinhã.

Quando o atrelado foi recuperado pelas autoridades, os produtos já não se encontravam dentro do veículo, mas sim nas instalações da ConstruBarcelos.

As autoridades já abriram inquéritos de investigação.

A RTP apurou que terá sido o ministro, na altura diretor nacional da Polícia Judiciária, a autorizar a saída dos materiais.
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