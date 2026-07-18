Atrelado desaparecido. Químicos para droga apreendidos em empresa de amigo de Luís Neves

São dezenas de bidões de acetona e de outras substâncias usadas no processo de transformação de cocaína. Tinham sido apreendidos pela Polícia Judiciária no desmantelamento de um dos maiores laboratórios de droga do país, na Lourinhã.



Quando o atrelado foi recuperado pelas autoridades, os produtos já não se encontravam dentro do veículo, mas sim nas instalações da ConstruBarcelos.



As autoridades já abriram inquéritos de investigação.



A RTP apurou que terá sido o ministro, na altura diretor nacional da Polícia Judiciária, a autorizar a saída dos materiais.