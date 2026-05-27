Atropelamento em Corroios levou à suspensão da circulação de comboios

"Devido a incidente com passageiro, (comboio do serviço intercidades, do operador CP comboios de Portugal) na estação de Corroios, informamos que a circulação de comboios está suspensa até aviso em contrário", escreveu a Fertagus na redes sociais às 10h10.



A RTP Antena 1 confirmou entretanto junto da CP e da Fertagus que se tratou de um atropelamento mortal. Segundo a página da Proteção Civil, o alerta foi dado às 10h08 e mobilizou 12 operacionais e cinco veículos.



Fonte oficial da Fertagus afirmou, por volta das 10h45, que a circulação já está a ser retomada, embora com atrasos.