Atropelamento mortal interrompe linha ferroviária de Cascais entre Cais do Sodré e Algés

Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa confirmou o atropelamento ferroviário, do qual resultou uma vítima mortal, um homem, cujo óbito foi declarado no local.

O alerta para o atropelamento foi dado pelas 18:02, tendo sido mobilizados para o local os bombeiros, segundo a mesma fonte.

Pelas 18:30, fonte da empresa CP disse à Lusa que a circulação ferroviária na linha de Cascais estava interrompida entre o Cais do Sodré e Algés, nos dois sentidos, após "uma pessoa ter sido colhida" por um comboio na estação de Cruz Quebrada, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

Posteriormente, a CP informou que a interrupção na circulação ferroviária foi encurtada por volta das 18:40, passado o corte a ser entre Caxias e Algés, sem dispor de uma previsão quanto à normalização do serviço de comboios na linha de Cascais.