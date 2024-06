Audiência dos debates aumenta face a 2019 com 5 a ultrapassar os 500 mil

As eleições europeias decorrem em 09 de junho e os debates este ano "decorreram num modelo inédito", já que, "invés de duelos, houve confrontos com quatro partidos de cada vez, com a presença dos partidos com assento parlamentar na Assembleia da República", recorda a Universal McCann (UM).

Além destes, "decorreu ainda um debate com todos os partidos com assento parlamentar na Assembleia da República e outro com os partidos que se apresentam à eleição, mas que não têm nenhum deputado eleito na Assembleia da República".

A série de debates, que teve início em 13 de maio e que opôs os cabeças de lista Sebastião Bugalho (AD), Marta Temido (PS), João Cotrim Figueiredo (IL) e Francisco Paupério (Livre), terminou em 30 de maio, com o debate entre todos os partidos sem assento parlamentar.

"Nas últimas eleições para o parlamento europeu, houve apenas três debates que ultrapassaram a audiência média de 500 mil telespetadores, enquanto em 2024 cinco ultrapassaram esse valor", refere a UM.

Recorde-se que em 2019 "o formato dos debates foi duelos entre os partidos com assento parlamentar", num total de 15 frente-a-frentes, "sendo que, destes, apenas cinco tiveram transmissão em canal aberto, tendo os canais generalistas transmitido apenas os minutos iniciais destes confrontos, passando depois para os respetivos canais de informação".

O debate mais visto foi o de estreia, "que contou com a presença da AD, PS, IL e Livre" e foi transmitido pela SIC e com a moderação de Clara de Sousa. Registou "uma audiência média de 852 mil telespetadores, a que correspondeu um `share` de 17,3%".

Em segundo lugar ficou o que contou com os representantes da CDU (João Oliveira), Francisco Paupério (Livre), António Tânger Corrêa (Chega) e João Cotrim Figueiredo (IL), "o único do `top3` sem a presença dos partidos da AD e PS".

Este confronto, transmitido pela SIC, "contou com uma audiência média de 788 mil telespetadores e um `share` de 16,9%".

Em terceiro lugar ficou "o último debate a quatro que colocou à mesa os candidatos do PS (Marta Temido), AD (Sebastião Bugalho), BE (Catarina Martins) e Pedro Fidalgo Marques (PAN), transmitido na TVI e com a moderação de Sara Pinto", com uma audiência média de 674 mil telespetadores e um `share` de 16,6%.

"Da série de oito debates, a SIC teve os dois debates mais vistos, seguindo-se os debates transmitidos pela TVI na 3.ª e 4.ª posição" e a "RTP1 transmitiu os debates menos vistos, com os confrontos dos partidos com e sem assento parlamentar, transmitidos a partir das instalações da Nova SBE, a serem aqueles que geraram menos interesse junto dos portugueses".