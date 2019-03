Augusto Cid, um olhar atento na atualidade

Foto: André Kosters / Lusa

O cartoonista Augusto Cid esteve sempre de olhos postos e caneta afiada para o que se passava no mundo.



O velório de Augusto Cid realiza-se na sexta-feira, a partir das 17:00, na Basílica da Estrela, em Lisboa. Será rezada missa de corpo presente no sábado, pelas 10:00, seguindo-se o funeral para o cemitério do Alto de São João, onde será realizada a cerimónia de cremação.





A jornalista Sandy Gageiro recorda um pouco do percurso profissional de Augusto Cid.