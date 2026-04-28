Aumentam os episódios de violência contra profissionais de saúde





A grande maioria foram casos de violência psicológica (2.067) seguindo-se episódios de violência física (730) e, em terceiro lugar, casos de assédio moral (318).





Há ainda 314 episódios comunicados de "outras formas ou não especificados".





Ainda segundo o comunicado do Ministério da Saúde, as situações reportadas deram origem a 2.012 dias de ausência ao trabalho dos profissionais afetados.

No ano passado, os. Os registos traduzem, de acordo com o Ministério da Saúde.Os dados foram recolhidos no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, coordenado pela Direção Geral da Saúde.O comunicado salienta a importância de os profissionais do SNS continuarem a a reportar este tipo de ocorrências lembrando que o registo "contribui para um conhecimento mais rigoroso da realidade, permitindo a definição de medidas preventivas e corretivas".