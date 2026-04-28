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Aumentam os episódios de violência contra profissionais de saúde
Dados oficiais divulgados esta terça-feira revelam que, em 2025, foram comunicados 3.429 casos de violência contra profissionais do Serviço Nacional de Saúde, um aumento de 33% em relação ao ano anterior.
No ano passado, os profissionais do SNS comunicaram 3.429 episódios de violência. Os registos traduzem um aumento de 33% em relação a 2024, de acordo com o Ministério da Saúde.
Os dados foram recolhidos no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, coordenado pela Direção Geral da Saúde.
O comunicado salienta a importância de os profissionais do SNS continuarem a a reportar este tipo de ocorrências lembrando que o registo "contribui para um conhecimento mais rigoroso da realidade, permitindo a definição de medidas preventivas e corretivas".
A grande maioria foram casos de violência psicológica (2.067) seguindo-se episódios de violência física (730) e, em terceiro lugar, casos de assédio moral (318).
Há ainda 314 episódios comunicados de "outras formas ou não especificados".
Ainda segundo o comunicado do Ministério da Saúde, as situações reportadas deram origem a 2.012 dias de ausência ao trabalho dos profissionais afetados.
Os dados foram recolhidos no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, coordenado pela Direção Geral da Saúde.
O comunicado salienta a importância de os profissionais do SNS continuarem a a reportar este tipo de ocorrências lembrando que o registo "contribui para um conhecimento mais rigoroso da realidade, permitindo a definição de medidas preventivas e corretivas".
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