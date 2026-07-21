País
Aumentou 3,6% o número de partos em Portugal
O número de partos realizados em Portugal aumentou durante o ano passado, 3,6 por cento, face ao ano anterior. No total registaram-se mais de 83 mil partos nas 58 unidades de obstetrícia e neonatologia em funcionamento no país.
Dados hoje divulgados pela entidade reguladora da Saúde referentes a Portugal continental.
Oitenta por cento dos partos realizaram-se nas unidades públicas e oito em cada dez nas regiões de Lisboa e vale do Tejo e norte.
Já o número de cesarianas manteve-se face a 2024, sendo que a maioria foram realizadas em unidades privadas.