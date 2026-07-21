Aumentou 3,6% o número de partos em Portugal

Aumentou 3,6% o número de partos em Portugal

O número de partos realizados em Portugal aumentou durante o ano passado, 3,6 por cento, face ao ano anterior. No total registaram-se mais de 83 mil partos nas 58 unidades de obstetrícia e neonatologia em funcionamento no país.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Aditya Romansa - Unsplash

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Dados hoje divulgados pela entidade reguladora da Saúde referentes a Portugal continental.

Oitenta por cento dos partos realizaram-se nas unidades públicas e oito em cada dez nas regiões de Lisboa e vale do Tejo e norte.

Já o número de cesarianas manteve-se face a 2024, sendo que a maioria foram realizadas em unidades privadas.

Nos serviços públicos predominaram as cesarianas urgentes, enquanto que nas unidades privadas foram realizadas mais cesarianas programadas.

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