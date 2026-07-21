Aumentou 3,6% o número de partos em Portugal

Dados hoje divulgados pela entidade reguladora da Saúde referentes a Portugal continental.





Oitenta por cento dos partos realizaram-se nas unidades públicas e oito em cada dez nas regiões de Lisboa e vale do Tejo e norte.





Já o número de cesarianas manteve-se face a 2024, sendo que a maioria foram realizadas em unidades privadas.





Nos serviços públicos predominaram as cesarianas urgentes, enquanto que nas unidades privadas foram realizadas mais cesarianas programadas.