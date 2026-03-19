Autarcas afetados por fecho de urgências obstétricas querem reunir com partidos no Parlamento

"Fizemos por isso um diagnóstico, quer do território da margem sul, quer do território da margem norte e combinámos, depois de conversar uns com os outros, pedir agora uma reunião em conjunto com os grupos parlamentares na Assembleia da República", afirmou o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS).



O autarca falava nos Paços do Concelho do município do distrito de Lisboa após uma reunião com homólogos de autarquias da margem norte e sul do Tejo.



Segundo o socialista, essas reuniões pretendem sensibilizar "todos os partidos para as consequências negativas" que a decisão "tem junto da população", nomeadamente da "que fica mais afastada das futuras urgências ditas regionais".



O Governo decidiu encerrar as urgências de ginecologia e obstetrícia no Hospital de Vila Franca de Xira, que serve também os municípios de Azambuja, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Benavente, passando os utentes a ser encaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, no concelho de Loures.



No caso da margem sul, os autarcas dos municípios de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal estão contra o encerramento da urgência de obstetrícia e ginecologia do hospital do Barreiro, no âmbito da entrada em funcionamento da nova urgência regional no Hospital Garcia de Orta, em Almada.