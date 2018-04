Autarcas de Porto e Gaia anunciam uma nova travessia sobre o Rio Douro

RTP12 Abr, 2018, 11:40 / atualizado em 12 Abr, 2018, 13:40 | País

A nova ponte vai chamar-se D. António Francisco dos Santos, em homenagem ao bispo que morreu em 2017. O anúncio foi feito pelos presidentes das câmaras do Porto, Rui Moreira, e de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, no Laboratório Edgar Cardoso, equipamento próximo da ponte São João, que une os dois concelhos via ferroviária.

A nova ponte, estimam os autarcas, custará cerca de 12 milhões de euros e deverá estar concluída no prazo de três a quatro anos.Serão necessários dois concursos públicos, um para conceção que será lançado ainda este ano, e um segundo de caráter internacional para a construção.A travessia será construída à cota baixa, terá 250 metros e ligação para trânsito rodoviário e transporte público, passagem pedonal e ciclovia."É uma obra nossa", disse o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. "Não dependemos de dinheiros externos e fizemos todo um planeamento económico-financeiro para que esta obra seja verdadeiramente a obra da região. Isto dá-nos uma independência para a concretizar".Para Eduardo Vítor Rodrigues, a nova ponte "representa não apenas uma travessia mas uma possibilidade de redesenhar a cidade".Começando por referir que Porto e Gaia têm "entre si das pontes mais bonitas do mundo", o presidente da Câmara do Porto afirmou que a nova ligação "terá naturalmente valências para o trânsito automóvel, para o transporte público, mas também para as bicicletas e peões".Para Rui Moreira, "esta ponte representa também este sentido de integração de um problema que nós temos, territorial e social, em territórios que estão nas duas margens e que podemos resolver melhor se as ligarmos".C/ Lusa