Autoestrada A1 cortada nos dois sentidos entre Albergaria e a Mealhada

O trânsito na Autoestrada (A)1 está cortado nos dois sentidos, entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria, devido a um incidente, revelou em comunicado a Brisa.

Segundo fonte da empresa, no sentido Lisboa-Porto é possível entrar em Aveiro Sul e circular em direção a Norte.







Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro revelou que também a circulação ferroviária na Linha do Norte foi interrompida entre Oliveira do Bairro e Oiã devido ao incêndio em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, ativo desde as 15:30.



A Brisa acrescentou que o corte aconteceu ao quilómetro 231 e que no sentido Lisboa-Porto é possível entrar em Aveiro Sul e circular em direção a Norte.



"Às 17:45 era combatido por 176 operacionais, apoiados por 52 veículos e três meios aéreos", afirmou a mesma fonte da Proteção Civil.



